У Перу зіткнулися два потяги

В результаті зіткнення двох туристичних поїздів в околицях Мачу-Пікчу постраждало 13 осіб

У Перу два туристичні потяги зіткнулися близько Мачу-Пікчу, в результаті чого постраждало 13 осіб. Про це повідомляє Comercio.

Аварія сталася між древнім містом Мачу-Пікчу і населеним пунктом Оллантайтамбо на 89-90 км залізної дороги.

Обидва потяги, компаній Peru Rail та Inca Rai,l прямували з Куско в Мачу-Пікчу. Дорога заблокована до відновлення безпеки перевезень.

Компанія Inca Rail повідомляє, що всі пасажири, крім однієї жінки з Чилі, продовжують свою подорож.

У поліції зазначили, що більшість постраждалих є туристами.

Нагадаємо, під Києвом поїзд майже кілометр тягнув автомобіль. Між селами Трипілля і Миронівка поїзд "Київ-Бердянськ" №226 зіткнувся з легковим авто і майже кілометр тягнув його по рейках, загинуло 2 людини.