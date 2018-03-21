У Перу поліція затримала 1,5 тонни кокаїну, призначеного для Європи

Кокаїн був виявлений у вантажівки, що перевозили контейнери

В Перу полиця вилучила 1,5 тонни кокаїну, який повинен був відправитися в Європу. Про це повідомили в поліції столиці країни Ліми, передає Euronews.

Кокаїн був виявлений у вантажівки, що перевозили контейнери, в порту Кальяо поблизу Ліми. Також в ході операції були затримані сім наркоторговців банди "Ніндзя".

"Ця банда дійсно існує. Це молоді люди, дуже швидкі, одягнені в чорне, які переходять з одного контейнера в інший, щоб вводити наркотики", - сказали в поліції.

Партія кокаїну надійшла з самого великого району Перу, де його виробляють, з долини річок Апуримак, Ене і Мантаро.

Згідно з останніми офіційними даними, Перу є одним з найбільших в світі виробників кокаїну. Кожен рік це близько 400 тонн.

Нагадаємо, раніше поліція Албанії затримала рекордну партію кокаїну. У вантажі з бананами з Колумбії правоохоронці виявили 613,35 кг наркотику.