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В Перу микроавтобус сорвался в пропасть, 10 погибших

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Перу, Вторник 30 ноября 2021 07:49
В Перу микроавтобус сорвался в пропасть, 10 погибших Фото: в Перу микроавтобус сорвался в пропасть, 10 погибших (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

На северо-востоке Перу микроавтобус рухнул в пропасть. В результате падения погибли по меньшей мере 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noticiasrcn.

Транспортное средство упало с высоты 300 метров. По данным издания, среди погибших ребенок и двое медиков.

Семеро пассажиров получили травмы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Микроавтобус следовал из населенного пункта Чачапояс в город Мойобамба.

Полиция выясняет причины происшествия.

Ранее мы писали, что в Перу автобус упал в овраг, есть жертвы.

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