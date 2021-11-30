В Перу микроавтобус сорвался в пропасть, 10 погибших
Фото: в Перу микроавтобус сорвался в пропасть, 10 погибших (Виталий Носач РБК-Украина)
На северо-востоке Перу микроавтобус рухнул в пропасть. В результате падения погибли по меньшей мере 10 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noticiasrcn.
Транспортное средство упало с высоты 300 метров. По данным издания, среди погибших ребенок и двое медиков.
Семеро пассажиров получили травмы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Микроавтобус следовал из населенного пункта Чачапояс в город Мойобамба.
Полиция выясняет причины происшествия.
Ранее мы писали, что в Перу автобус упал в овраг, есть жертвы.