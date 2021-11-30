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У Перу мікроавтобус зірвався у прірву, 10 загиблих

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Перу, Вівторок 30 листопада 2021 07:49
У Перу мікроавтобус зірвався у прірву, 10 загиблих Фото: у Перу мікроавтобус зірвався у прірву, 10 загиблих (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

На північному сході Перу мікроавтобус впав у прірву. В результаті падіння загинули щонайменше 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noticiasrcn.

Транспортний засіб впав з висоти 300 метрів. За даними видання, серед загиблих дитина і двоє медиків.

Семеро пасажирів отримали травми. Їх госпіталізували у важкому стані.

Мікроавтобус прямував з населеного пункту Чачапояс в місто Мойобамба.

Поліція з'ясовує причини події.

Раніше ми писали, що у Перу автобус впав у яр, є жертви.

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