У Перу мікроавтобус зірвався у прірву, 10 загиблих
Фото: у Перу мікроавтобус зірвався у прірву, 10 загиблих (Віталій Носач РБК-Україна)
На північному сході Перу мікроавтобус впав у прірву. В результаті падіння загинули щонайменше 10 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noticiasrcn.
Транспортний засіб впав з висоти 300 метрів. За даними видання, серед загиблих дитина і двоє медиків.
Семеро пасажирів отримали травми. Їх госпіталізували у важкому стані.
Мікроавтобус прямував з населеного пункту Чачапояс в місто Мойобамба.
Поліція з'ясовує причини події.
Раніше ми писали, що у Перу автобус впав у яр, є жертви.