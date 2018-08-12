В Перу автобус упал в пропасть, 9 человек погибли

Новости Происшествия 12.08.2018 - 04:33
Фото: cпасатели в Перу (twitter.com/COENPeru)
Фото: cпасатели в Перу (twitter.com/COENPeru)

По предварительным данным, ДТП произошло из-за технических неполадок

В Перу в регионе Уануко пассажирский автобус сорвался в пропасть, по меньшей мере 9 человек, в том числе водитель, погибли, 47 пострадали. Об этом сообщает Canal N.

Автобус, перевозивший около 60 пассажиров, упал с высоты 150 метров на дороге между городами Пукальпа и Уануко, он вылетел с дороги и катился по склону, остановившись только благодаря тому, что уперся в деревья.

Благодаря прибывшим на место происшествия пожарным и полицейским всех пострадавших удалось госпитализировать, их доставят в медучреждение в городе Тинго-Мария.

Точная причина происшествия пока неизвестна, по предварительным данным, ДТП произошло из-за технических неполадок, ведется расследование.

Напомним, 10 августа в штате Ривер на юге Нигерии автобус столкнулся с погрузчиком, в результате чего погибло 13 человек. Единственный выживший получил сильные ожоги.

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