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В Перу автобус с полусотней пассажиров протаранил отбойник, есть жертвы

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 13:51
В Перу автобус с полусотней пассажиров протаранил отбойник, есть жертвы
Фото: ДТП в Перу (twitter.com/Publimetrope)

Автобус направлялся на похороны бывшего президента Перу

В Перу автобус с 54 пассажирами совершил столкновения с отбойником, что привело к гибели по меньшей мере 8 человек, еще более 40 получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Elcomercio.

Сообщается, что инцидент произошел в 4 часа утра по местному времени в районе Лимы. Пассажирами автобуса были члены партии Гарсия на похороны которого они направлялись.

Медики рассказали, что в данное время 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а также сообщили, что кроме членов партии одним из погибших оказался 15-летний подросток, который был сыном водителя автобуса.

Также среди пострадавших присутствуют секретарь партии априста и бывший региональный президент Сезар Треллес Лара, а также секретарь Организации регионального исполнительного комитета Апры Антонио Валдивьезо.

Ранее РБК-Украина сообщало, в результате опрокидывания пассажирского автобуса на автодороге Алматы-Ташкент в Казахстане погибли 11 человек. В субботу, 20 апреля, на автодороге Алматы-Ташкент произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком, который стоял вдоль дороги, водитель пассажирского автобуса, который следовал за автомобилем, пытаясь избежать столкновения совершил маневр, повлекший опрокидывание транспортного средства.

 

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