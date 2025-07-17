Перспективи запровадження СВАМ в Україні будуть невтішними, - експерт

Він зауважив, що наслідки від впровадження СВАМ для України будуть дуже невтішними - в той час, як ми маємо право на відтермінування його запровадження. Для цього потрібна активніша робота українського уряду.

"У перспективі наслідки від запровадження СВАМ будуть невтішними. І, на жаль, поки що ми не побачили активної позиції українського уряду цього питання. Були певні обіцянки стосовно перемовин з Європейським Союзом, стосовно відтермінування та якихось особливих умов застосування СВАМ до України. Але поки що жодних домовленостей не досягнуто, хоча до 2026 року вже залишається менше пів року, і з цим питанням треба щось робити", - наголосив Глущенко.

Він також нагадав, що навіть зараз, під час війни, проти української металургійної продукції діє 28 різних захисних заходів у різних країнах світу. Чверть цих заходів була введена понад 20 років тому, і їх навіть зараз не скасовують - навіть незважаючи на те, що українська металургія не представляє загрози.

