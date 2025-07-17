Перспективы введения СВАМ в Украине будут неутешительными, - эксперт

Он отметил, что последствия от внедрения СВАМ для Украины будут очень неутешительными - в то время, как мы имеем право на отсрочку его введения. Для этого нужна более активная работа украинского правительства.

"В перспективе последствия от введения СВАМ будут неутешительными. И, к сожалению, пока мы не увидели активной позиции украинского правительства по этому вопросу. Были определенные обещания относительно переговоров с Европейским Союзом, относительно отсрочки и каких-то особых условий применения СВАМ к Украине. Но пока никаких договоренностей не достигнуто, хотя до 2026 года уже остается менее полугода, и с этим вопросом надо что-то делать", - подчеркнул Глущенко.

Он также напомнил, что даже сейчас, во время войны, против украинской металлургической продукции действует 28 различных защитных мер в разных странах мира. Четверть этих мер была введена более 20 лет назад, и их даже сейчас не отменяют - даже несмотря на то, что украинская металлургия не представляет угрозы.