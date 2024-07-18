У перспективі мають знову з'явитися угоди щодо роззброєння з Росією, - Шольц

"Усе, що ми робимо, має призвести до того, що у нас знову буде час, коли обговорюється контроль над озброєннями між найбільшими державами світу", - заявив він.

При цьому канцлер зазначив, що навіть якщо зараз цей час здається далеким.

Шольц наголосив, що Росія, зрештою, вийшла з усіх угод щодо роззброєння, на це також має реагувати Німеччина.

"Тому ми маємо бути настільки сильними, щоб ніхто не наважився на нас напасти", - заявив він.