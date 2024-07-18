В перспективе должны снова появиться соглашения по разоружению с Россией, - Шольц

В ближайшее время отношения Запада с Россией, вероятно, будут определяться политикой сдерживания, но в долгосрочной перспективе должны снова появиться договоры о разоружении с РФ.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesshau.
"Все, что мы делаем, должно привести к тому, что у нас снова будет время, когда обсуждается контроль над вооружениями между крупнейшими державами мира", - заявил он.
При этом канцлер отметил, что даже если сейчас это время кажется далеким.
Шольц подчеркнул, что Россия, в конце концов, вышла из всех соглашений по разоружению, на это также должна реагировать Германия.
"Поэтому мы должны быть настолько сильными, чтобы никто не осмелился на нас напасть", - заявил он.
Как в Украине, так и в некоторых западных странах рассматривают вероятность войны между Россией и НАТО. В Украине считают, что следующими мишенями Кремля могут стать Польша или страны Балтии.
Эстонская разведка полагает, что Россия уже готовится к следующему военному конфликту, который может начаться в течение следующего десятилетия.
В Германии не исключают возможность нападения России на НАТО уже в 2029 году.
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