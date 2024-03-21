Перспективи крипторинку у 2024: про стан індустрії та популярні криптовалюти

Попри те, що волатильність крипторинку ускладнює визначення ідеального моменту для купівлі чи продажу будь-яких цифрових активів, один принцип залишається вірним: довгострокові інвестиції, особливо з коштами, які не ставлять під загрозу особисту фінансову стабільність, можуть принести значне зростання капіталу з часом.

Разом з масовим впровадженням цифрових активів у повсякденне життя інвесторам відкривається безліч можливостей отримати вигоду від довгострокових вкладень і диверсифікації портфеля. Незалежно від досвіду, залучення до криптовалютного простору на цьому етапі дає неабиякі перспективи для зміцнення фінансового майбутнього.

Крім того, з розвитком криптовалютного ринку продовжують розширюватися й регуляторні рамки, інституційне впровадження та технологічна інтеграція, що ще більше сприяє зміцненню легітимності та життєздатності криптовалют як класу активів. Такий ландшафт є благодатним ґрунтом для інвесторів, щоб досліджувати нові шляхи розширення фінансових можливостей.

Bitcoin (BTC)

Довгострокові інвестиції в провідні криптовалюти, такі як біткоїн (BTC), надають привабливу можливість для інвесторів, які прагнуть отримати вигоду з потенціалу довгострокових і короткострокових вкладень. Біткоїн, якого часто називають піонером криптовалютного ринку, продовжує домінувати з разючою часткою ринку, керуючи майже 52% загальної капіталізації, яка зараз перевищує 1,3 трильйона доларів.

Цифровий флагман досяг безпрецедентних висот, перевищивши значення 73 000 доларів США за монету на початку березня. Розмірковуючи про цінову траєкторію BTC за останній рік, можна підкреслити такі тенденції:

Лише за один місяць ми засвідчили приголомшливе зростання вартості BTC на 42,31%.

Протягом трьох місяців вартість біткоїна зросла на 52,41%.

З початку року біткоїн пережив помітний висхідний тренд, коли його ціна злетіла більш ніж на 60%.

Озираючись за останні 12 місяців, монета продемонструвала надзвичайне подорожчання, а його вартість зросла аж на 238%.

Поки екосистема криптовалюти готується до халвінгу, інвестори з нетерпінням чекають потенційних наслідків для динаміки ціни цифрової валюти. Історично склалося так, що халвінги біткоїна слугували каталізаторами для різкого зростання цін, оскільки зменшення винагороди для майнерів, як правило, призводить до дефіциту та підвищення попиту на криптовалюту. Поглиблене вивчення тонкощів минулих халвінгів і розуміння їх впливу може дати цінну інформацію для інвесторів, які орієнтуються в динамічному ландшафті ринку криптовалют.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) зміцнив свою позицію другої криптовалюти у світі, продемонструвавши надзвичайну стійкість до конкуренції з моменту свого заснування у 2015 році. З поточною ринковою капіталізацією, яка перевищує $473,1 мільярда, Ethereum продовжує приваблювати інвесторів своєю інноваційною технологією та надійною екосистемою.

За останній рік Ethereum продемонстрував напрочуд стабільне зростання, а ключові показники ефективності відображають його незмінну цінність:

Зростання вартості на 58,22% протягом лише одного місяця.

Стійкий імпульс із тримісячним зростанням на 67,32%.

За останні 12 місяців Ethereum подорожчав більш ніж на 177%, що підкреслює його потенціал як прибуткової інвестиційної можливості.

Очікується, що траєкторією зростання Ethereum у наступному році керуватимуть декілька каталізаторів:

Очікуване оновлення EIP-4488 має на меті підвищити ефективність мережі Ethereum шляхом зниження транзакційних витрат, тим самим стимулюючи активність і підвищуючи споживчий попит.

ETF-заявки наразі очікують на схвалення регуляційних органів. У разі схвалення ETF може стати головним каталізатором для інституційних інвестицій і ширшого впровадження Ethereum, що ще більше підштовхне його висхідну траєкторію.

Таким чином, Ethereum стоїть на передньому краї інновацій у криптовалютному просторі, пропонуючи інвесторам можливість отримати вигоду з перспектив зростання та тривалої цінності. Завдяки сприятливим ринковим умовам і ключовим подіям на горизонті Ethereum представляє привабливу інвестиційну пропозицію для тих, хто прагне познайомитися з динамічним світом цифрових активів.

Пасивний дохід за допомогою криптодепозиту

В очікуванні потенційного зростання цін на BTC та ETH, інвестори можуть використовувати криптовалютні депозити для отримання пасивного доходу.

Відкрити для себе переваги такої стратегії можна через одну з найбільших європейських криптобірж, WhiteBIT. Платформа розробила спеціальний інструмент під назвою Криптодепозит, що дозволяє обирати актив, термін його зберігання на біржі та відповідний відсоток. Так, після завершення терміну зберігання користувач отримує назад вкладену суму, а також передбачений планом відсоток.

Функція криптодепозиту WhiteBIT пропонує численні переваги, зокрема:

Конкурентоспроможні відсоткові ставки, які можуть похвалитися прибутковістю до 18,64% річних.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс платформи для зручності користувача.

Широкий вибір активів, що охоплює такі популярні варіанти, як BTC, ETH, USDC тощо.

Безперебійна автоматизація операцій на платформі.

Для тих, хто побоюється волатильності криптовалютного ринку, стейблкоїни, такі як Tether (USDT), пропонують стабільну альтернативу, зберігаючи фіксоване співвідношення 1:1 до долара США та забезпечуючи мінімальні відхилення від встановленого обмінного курсу.

Наприклад, вибір однорічного депозитного плану в доларах США може принести річну прибутковість +18,64%. Майте на увазі, що депозитні ставки на WhiteBIT можуть змінюватися залежно від обраної цифрової валюти.

Щоб відкрити план криптодепозиту на WhiteBIT, треба виконати декілька простих кроків:

Увійдіть у свій обліковий запис WhiteBIT або зареєструйтеся та завершіть процес підтвердження. Поповніть свій Основний баланс WhiteBIT. У головному меню біржі оберіть "Продукти" і перейдіть до розділу "Криптодепозит", щоб ознайомитися з доступними планами та відповідними умовами. Виберіть потрібний актив і виберіть бажану тривалість плану. Підтвердьте свій вибір і вкажіть суму депозиту, щоб переглянути прогнозований прибуток після закриття плану.

Майте на увазі, що кожен депозитний план визначає мінімальну та максимальну суму депозиту. Крім того, після відкриття певного плану криптодепозиту додаткові кошти додавати не можна. Якщо ви вирішите закрити план передчасно, ви отримаєте вкладену суму назад, але без відсотка.

2024 рік вже видався досить продуктивним для криптоіндустрії і його вже можна розглядати як досить підхожий момент для входу. Головне — ретельно аналізувати активи, слідкувати за ситуацією на ринку та активно вивчати тематику.

WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.

Разом з Міністерством цифрової трансформації компанія створила "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта.

Також компанія співпрацює з Києво-Могилянською академією, МЗС України, є партнером збірної України з футболу, ФК "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.