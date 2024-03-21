Перспективы крипторынка в 2024: о состоянии индустрии и популярных криптовалютах

Значительный рост стоимости биткоина в начале 2024 года повлек за собой незаурядный FOMO-эффект среди людей, которые либо продали свои активы преждевременно, либо не воспользовались возможностью приобрести ведущую криптовалюту по благоприятной цене.
О перспективах крипторынка в 2024 – в материале РБК-Украина при поддержке криптобирже WhiteBIT.
Несмотря на то, что волатильность крипторынка усложняет определение идеального момента для покупки или продажи любых цифровых активов, один принцип остается верным: долгосрочные инвестиции, особенно со средствами, не ставящими под угрозу личную финансовую стабильность, могут принести значительный рост капитала со временем.
Вместе с массовым внедрением цифровых активов в повседневную жизнь инвесторам открывается множество возможностей извлечь выгоду из долгосрочных вложений и диверсификации портфеля. Независимо от опыта, вовлечение в криптовалютное пространство на этом этапе дает незаурядные перспективы для укрепления финансового будущего.
Кроме того, с развитием криптовалютного рынка продолжают расширяться и регуляторные рамки, институциональное внедрение и технологическая интеграция, что еще больше способствует укреплению легитимности и жизнеспособности криптовалют как класса активов. Такой ландшафт является благодатной почвой для инвесторов, чтобы исследовать новые пути расширения финансовых возможностей.
Долгосрочные инвестиции в ведущие криптовалюты, такие как биткоин (BTC), предоставляют привлекательную возможность для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из потенциала долгосрочных и краткосрочных вложений. Биткоин, которого часто называют пионером криптовалютного рынка, продолжает доминировать с поразительной долей рынка, управляя почти 52% общей капитализации, которая сейчас превышает 1,3 триллиона долларов.
Цифровой флагман достиг беспрецедентных высот, превысив значение 73 000 долларов США за монету в начале марта. Размышляя о ценовой траектории BTC за последний год, можно подчеркнуть следующие тенденции:
Пока экосистема криптовалюты готовится к халвингу, инвесторы с нетерпением ждут потенциальных последствий для динамики цены цифровой валюты. Исторически сложилось так, что халвинги биткоина служили катализаторами для резкого роста цен, поскольку уменьшение вознаграждения для майнеров, как правило, приводит к дефициту и повышению спроса на криптовалюту. Углубленное изучение тонкостей прошлых халвингов и понимание их влияния может дать ценную информацию для инвесторов, ориентирующихся в динамичном ландшафте криптовалютного рынка.
Ethereum (ETH) укрепил свою позицию второй криптовалюты в мире, продемонстрировав чрезвычайную стойкость к конкуренции с момента своего основания в 2015 году. С текущей рыночной капитализацией, превышающей $473,1 млрд, Ethereum продолжает привлекать инвесторов своей инновационной технологией и надежной экосистемой.
За последний год Ethereum продемонстрировал удивительно стабильный рост, а ключевые показатели эффективности отражают его неизменную ценность:
Ожидается, что траекторией роста Ethereum в следующем году будут управлять несколько катализаторов:
Таким образом, Ethereum стоит на переднем крае инноваций в криптовалютном пространстве, предлагая инвесторам возможность извлечь выгоду из перспектив роста и длительной ценности. Благодаря благоприятным рыночным условиям и ключевым событиям на горизонте Ethereum представляет привлекательное инвестиционное предложение для тех, кто стремится познакомиться с динамичным миром цифровых активов.
В ожидании потенциального роста цен на BTC и ETH инвесторы могут использовать криптовалютные депозиты для получения пассивного дохода.
Открыть для себя преимущества такой стратегии можно через одну из самых крупных европейских криптобирж, WhiteBIT. Платформа разработала специальный инструмент под названием Криптодепозит, позволяющий выбирать актив, срок его хранения на бирже и соответствующий процент. Так, по истечении срока хранения пользователь получает обратно вложенную сумму, а также предусмотренный планом процент.
Функция криптодепозита WhiteBIT предлагает многочисленные преимущества, в частности:
Для опасающихся волатильности криптовалютного рынка, стейблкоины, такие как Tether (USDT), предлагают стабильную альтернативу, сохраняя фиксированное соотношение 1:1 к доллару США и обеспечивая минимальные отклонения от установленного обменного курса.
К примеру, выбор годового депозитного плана в долларах США может принести годовую доходность +18,64%. Имейте в виду, что депозитные ставки на WhiteBIT могут изменяться в зависимости от выбранной цифровой валюты.
Чтобы открыть план криптодепозита на WhiteBIT, нужно выполнить несколько простых шагов:
Учтите, что каждый депозитный план определяет минимальную и максимальную сумму депозита. Кроме того, после открытия плана криптодепозита дополнительные средства добавлять нельзя. Если вы решите закрыть план преждевременно, вы получите вложенную сумму вспять, но без процента.
2024 год уже оказался достаточно продуктивным для криптоиндустрии и его уже можно рассматривать как достаточно подходящий момент для входа. Главное – тщательно анализировать активы, следить за ситуацией на рынке и активно изучать тематику.
WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют.
Вместе с Министерством цифровой трансформации компания создала "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.
Также компания сотрудничает с Киево-Могилянской академией, МИД Украины, является партнером сборной Украины по футболу, ФК "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT.