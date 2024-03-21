Перспективы крипторынка в 2024: о состоянии индустрии и популярных криптовалютах

Несмотря на то, что волатильность крипторынка усложняет определение идеального момента для покупки или продажи любых цифровых активов, один принцип остается верным: долгосрочные инвестиции, особенно со средствами, не ставящими под угрозу личную финансовую стабильность, могут принести значительный рост капитала со временем.

Вместе с массовым внедрением цифровых активов в повседневную жизнь инвесторам открывается множество возможностей извлечь выгоду из долгосрочных вложений и диверсификации портфеля. Независимо от опыта, вовлечение в криптовалютное пространство на этом этапе дает незаурядные перспективы для укрепления финансового будущего.

Кроме того, с развитием криптовалютного рынка продолжают расширяться и регуляторные рамки, институциональное внедрение и технологическая интеграция, что еще больше способствует укреплению легитимности и жизнеспособности криптовалют как класса активов. Такой ландшафт является благодатной почвой для инвесторов, чтобы исследовать новые пути расширения финансовых возможностей.

Bitcoin (BTC)

Долгосрочные инвестиции в ведущие криптовалюты, такие как биткоин (BTC), предоставляют привлекательную возможность для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из потенциала долгосрочных и краткосрочных вложений. Биткоин, которого часто называют пионером криптовалютного рынка, продолжает доминировать с поразительной долей рынка, управляя почти 52% общей капитализации, которая сейчас превышает 1,3 триллиона долларов.

Цифровой флагман достиг беспрецедентных высот, превысив значение 73 000 долларов США за монету в начале марта. Размышляя о ценовой траектории BTC за последний год, можно подчеркнуть следующие тенденции:

Только за один месяц мы показали ошеломляющий рост стоимости BTC на 42,31%.

В течение трех месяцев стоимость биткоина выросла на 52,41%.

С начала года биткоин пережил заметный восходящий тренд, когда его цена взлетела более чем на 60%.

Оглядываясь за последние 12 месяцев, монета продемонстрировала чрезвычайное удорожание, а его стоимость выросла на 238%.

Пока экосистема криптовалюты готовится к халвингу, инвесторы с нетерпением ждут потенциальных последствий для динамики цены цифровой валюты. Исторически сложилось так, что халвинги биткоина служили катализаторами для резкого роста цен, поскольку уменьшение вознаграждения для майнеров, как правило, приводит к дефициту и повышению спроса на криптовалюту. Углубленное изучение тонкостей прошлых халвингов и понимание их влияния может дать ценную информацию для инвесторов, ориентирующихся в динамичном ландшафте криптовалютного рынка.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) укрепил свою позицию второй криптовалюты в мире, продемонстрировав чрезвычайную стойкость к конкуренции с момента своего основания в 2015 году. С текущей рыночной капитализацией, превышающей $473,1 млрд, Ethereum продолжает привлекать инвесторов своей инновационной технологией и надежной экосистемой.

За последний год Ethereum продемонстрировал удивительно стабильный рост, а ключевые показатели эффективности отражают его неизменную ценность:

Рост стоимости на 58,22% в течение всего одного месяца.

Устойчивый импульс с трехмесячным ростом на 67,32%.

За последние 12 месяцев Ethereum подорожал более чем на 177%, что подчеркивает его потенциал как прибыльную инвестиционную возможность.

Ожидается, что траекторией роста Ethereum в следующем году будут управлять несколько катализаторов:

Ожидаемое обновление EIP-4488 направлено на повышение эффективности сети Ethereum путем снижения транзакционных затрат, тем самым стимулируя активность и повышая потребительский спрос.

ETF-заявки ожидают одобрения регуляционных органов. В случае одобрения ETF может стать главным катализатором для институциональных инвестиций и более широкого внедрения Ethereum, что еще больше подтолкнет его восходящую траекторию.

Таким образом, Ethereum стоит на переднем крае инноваций в криптовалютном пространстве, предлагая инвесторам возможность извлечь выгоду из перспектив роста и длительной ценности. Благодаря благоприятным рыночным условиям и ключевым событиям на горизонте Ethereum представляет привлекательное инвестиционное предложение для тех, кто стремится познакомиться с динамичным миром цифровых активов.

Пассивный доход с помощью криптодепозита

В ожидании потенциального роста цен на BTC и ETH инвесторы могут использовать криптовалютные депозиты для получения пассивного дохода.

Открыть для себя преимущества такой стратегии можно через одну из самых крупных европейских криптобирж, WhiteBIT. Платформа разработала специальный инструмент под названием Криптодепозит, позволяющий выбирать актив, срок его хранения на бирже и соответствующий процент. Так, по истечении срока хранения пользователь получает обратно вложенную сумму, а также предусмотренный планом процент.

Функция криптодепозита WhiteBIT предлагает многочисленные преимущества, в частности:

Конкурентоспособны процентные ставки, которые могут похвастаться доходностью до 18,64% годовых.

Интуитивно понятный платформный интерфейс для удобства пользователя.

Широкий выбор активов, охватывающий такие популярные варианты, как BTC, ETH, USDC и т.д.

Бесперебойная автоматизация сделок на платформе.

Для опасающихся волатильности криптовалютного рынка, стейблкоины, такие как Tether (USDT), предлагают стабильную альтернативу, сохраняя фиксированное соотношение 1:1 к доллару США и обеспечивая минимальные отклонения от установленного обменного курса.

К примеру, выбор годового депозитного плана в долларах США может принести годовую доходность +18,64%. Имейте в виду, что депозитные ставки на WhiteBIT могут изменяться в зависимости от выбранной цифровой валюты.

Чтобы открыть план криптодепозита на WhiteBIT, нужно выполнить несколько простых шагов:

Войдите в свой аккаунт WhiteBIT или зарегистрируйтесь и завершите процесс подтверждения. Пополните свой основной баланс WhiteBIT. В главном меню биржи выберите "Продукты" и перейдите в раздел "Криптодепозит", чтобы ознакомиться с доступными планами и соответствующими условиями. Выберите нужный актив и выберите требуемую продолжительность плана. Подтвердите свой выбор и укажите сумму депозита для просмотра прогнозируемой прибыли после закрытия плана.

Учтите, что каждый депозитный план определяет минимальную и максимальную сумму депозита. Кроме того, после открытия плана криптодепозита дополнительные средства добавлять нельзя. Если вы решите закрыть план преждевременно, вы получите вложенную сумму вспять, но без процента.

2024 год уже оказался достаточно продуктивным для криптоиндустрии и его уже можно рассматривать как достаточно подходящий момент для входа. Главное – тщательно анализировать активы, следить за ситуацией на рынке и активно изучать тематику.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют.

Вместе с Министерством цифровой трансформации компания создала "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.

Также компания сотрудничает с Киево-Могилянской академией, МИД Украины, является партнером сборной Украины по футболу, ФК "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT.