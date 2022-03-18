Персонал продолжает работать на захваченной оккупантами Запорожский АЭС, - заявление МАГАТЭ

"Чиновники российского "Росатома" все еще присутствуют на АЭС на юге Украины, но высококвалифицированный украинский персонал продолжает работать. Украина не просила никакой консультативной, технической или иной поддержки от РФ", - сказал он.

Гендиректор МАГАТЭ также заявил, что продолжает консультации с целью согласования рамок безопасности ядерных объектов Украины, ведь при наличии этого соглашения Агентство сможет оказать эффективную техническую помощь.

Отметим, Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, остается захвачена российскими оккупантами.

Напомним, в результате вражеских обстрелов 16 марта было повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС-Каховская 750 кВ. Через нее осуществляется выдача электроэнергии с Запорожской атомной электростанции.

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