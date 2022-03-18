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Персонал продолжает работать на захваченной оккупантами Запорожский АЭС, - заявление МАГАТЭ

Фото: персонал продолжает работать на захваченной оккупантами Запорожский АЭС (gettyimages)
Автор: Мария Кучерявец

Высококвалифицированный украинский персонал продолжает работу на захваченной российскими военными Запорожской АЭС. Украина не просила никакой поддержки от страны-оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гроси.

"Чиновники российского "Росатома" все еще присутствуют на АЭС на юге Украины, но высококвалифицированный украинский персонал продолжает работать. Украина не просила никакой консультативной, технической или иной поддержки от РФ", - сказал он.

Гендиректор МАГАТЭ также заявил, что продолжает консультации с целью согласования рамок безопасности ядерных объектов Украины, ведь при наличии этого соглашения Агентство сможет оказать эффективную техническую помощь.

Отметим, Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, остается захвачена российскими оккупантами.

Напомним, в результате вражеских обстрелов 16 марта было повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС-Каховская 750 кВ. Через нее осуществляется выдача электроэнергии с Запорожской атомной электростанции.

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