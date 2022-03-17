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Мощность ЗАЭС уменьшили из-за повреждения ЛЭП после вражеских обстрелов

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Украина, Четверг 17 марта 2022 10:31
Мощность ЗАЭС уменьшили из-за повреждения ЛЭП после вражеских обстрелов Фото: Запорожская АЭС уменьшила мощность (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В результате вражеских обстрелов 16 марта была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС - Каховская 750 кВ. Через нее осуществляется выдача электроэнергии с Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Таким образом, из четырех высоковольтных линий рабочей осталась только одна. Поэтому мощность двух работающих энергоблоков ЗАЭС была уменьшена", - говорится в сообщении.

Сейчас осуществить ремонт линии невозможно, поскольку в зоне повреждения продолжаются активные боевые действия, добавили в пресс-службе.

Напомним, Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, остается захвачена российскими оккупантами.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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