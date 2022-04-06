Персонал армии оккупантов жалуется на инфляцию и угрожает судиться с Минобороны РФ, - разведка

"Отсутствие индексации заработной платы в условиях ускоренной до беспрецедентных значений инфляции открывает крайне негативное влияние на социально-экономический, и, как следствие, морально-психологическое воздействие на гражданский персонал", говорится в письме председателя архангельского комитета "профсоюза гражданского персонала ВС РФ", – сообщает разведка.



В российском ВПК начинают назревать социальные возмущения из-за стремительного падения заработков и уровня жизни. Сообщается, что это логическое следствие астрономических затрат на войну и невозможности обеспечить стабильные поступления в бюджет из-за международных санкций и падения экономики.



Также "в связи с безрезультатностью многочисленных письменных обращений в адрес министерства обороны и правительства РФ по вопросам повышения уровня заработной платы гражданского персонала" предлагается обращение по этим вопросам в верховный суд РФ.



Отмечается, что основным требованием является "обязать правительство и Министерство обороны провести индексацию заработной платы".



Кроме того, как это поможет наполнить российский бюджет, авторы обращения не уточняют.

Персонал армии оккупантов жалуется на инфляцию и угрожает судиться с Минобороны РФ (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)