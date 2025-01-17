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Першу поховав в окупованому Херсоні: у Кривому Розі внаслідок обстрілу чоловік втратив другу дружину

Фото: Атака на Кривий Ріг (t.me.dsns.telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні, 17 січня, внаслідок удару РФ по Кривому Рогу чоловік, який поховав свою першу дружину в окупованому Херсоні, пережив ще одну трагедію. Уламками снаряда вбило його другу дружину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Свої Кривий Ріг".

45-річна вчителька музичного мистецтва, загинула під час російського обстрілу. Її авто накрило уламками, коли вона разом із чоловіком та дітьми поверталася з ринку. Чоловік встиг зреагувати під час обстрілу. 

Фото: Свої Кривий Ріг

У 2022 році сім'я поховала свою рідну матір, яка загинула в окупованому Херсоні. Жінка стала для них другою мамою.

"Старша донька тут живе – вивезла їх до своїх знайомих, бо в них істерика, і коли побачили нову маму свою загиблу - просто зірвало дітей. Уявіть, 2022 року рідну поховали, зараз прийомну ховати", -  розповів чоловік.

Сьогодні у старшого сина день народження. Сім’я їздила за покупками на ринок.

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