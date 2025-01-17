Первую похоронил в оккупированном Херсоне: в Кривом Роге в результате обстрела мужчина потерял вторую жену

45-летняя учительница музыкального искусства, погибла во время российского обстрела. Ее авто накрыло обломками, когда она вместе с мужем и детьми возвращалась с рынка. Мужчина успел среагировать во время обстрела.

Фото: Свои Кривой Рог

В 2022 году семья похоронила свою родную мать, которая погибла в оккупированном Херсоне. Женщина стала для них второй мамой.

"Старшая дочь здесь живет - вывезла их к своим знакомым, потому что у них истерика, и когда увидели новую маму свою погибшую - просто сорвало детей. Представьте, в 2022 году родную похоронили, сейчас приемную хоронить", - рассказал мужчина.

Сегодня у старшего сына день рождения. Семья ездила за покупками на рынок.