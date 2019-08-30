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В Днепропетровской области подорвали авто начальника полиции

Новости » Происшествия    30.08.2019 - 11:14
В Днепропетровской области подорвали авто начальника полиции
Фото: поврежденный автомобиль (dp.npu.gov.ua)

Взрыв случился после того, как полицейский сел в машину

В пятницу, 30 августа, в городе Першотравенск Днепропетровской области неизвестные подорвали автомобиль местного начальника полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что происшествие произошло сегодня утром. Как предварительно установлено, начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв в задней части авто.

"В результате подрыва был поврежден автомобиль "Mitsubishi Outlander". На место происшествия выехали руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники", - говорится в сообщении.

В Днепропетровской области подорвали авто начальника полиции

Фото: осколки от поврежденного автомобиля (dp.npu.gov.ua)

Также отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киеве у мужчины в автомобиле взорвался вейп. Водитель получил ожоги и был доставлен в больницу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве нетрезвый водитель сбил сотрудника полка полиции особого назначения.

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Новости Украины полицияподрывДнепропетровская область
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