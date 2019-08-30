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У Дніпропетровській області підірвали авто начальника поліції

Новини » Надзвичайні події    30.08.2019 - 11:14
У Дніпропетровській області підірвали авто начальника поліції
Фото: пошкоджений автомобіль (dp.npu.gov.ua)

Вибух стався після того, як поліцейський сів у машину

У п'ятницю, 30 серпня, в місті Першотравенськ Дніпропетровської області невідомі підірвали автомобіль місцевого начальника поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що подія сталася сьогодні вранці. Як попередньо встановлено, начальник Первомайського відділення поліції сів за кермо власного автомобіля, а через 30 секунд пролунав вибух у задній частині авто.

"В результаті вибуху був пошкоджений автомобіль "Mitsubishi Outlander". На місце події виїхали керівництво обласної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.

У Дніпропетровській області підірвали авто начальника поліції

Фото: осколки від пошкодженого автомобіля (dp.npu.gov.ua)

Також зазначається, що за даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Києві у чоловіка в автомобілі вибухнув вейп. Водій отримав опіки і був доставлений в лікарню.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві нетверезий водій збив співробітника полку поліції особливого призначення.

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