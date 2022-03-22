В Першотравенск привезли медикаменты от фонда Ахметова и ДТЭК

Партия жизненно важных медикаментов уже прибыла в Первомайскую общину на Днепропетровщине. Это 55 видов медпрепаратов, среди которых обезболивающие, противовоспалительные, жаропонижающие, успокаивающие, сердечные, противовирусные и тому подобное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что закупили и передали их в Фонд Рината Ахметова и компания ДТЭК - это часть гуманитарной помощи для региона, чтобы жители получили доступ к дефицитным лекарствам.

"Мой Фонд помогает людям выжить - продуктами, медикаментами. А бизнесы СКМ помогают украинской армии защитить суверенитет нашей страны. Все, что мы можем привезти, сделать - все делаем и дальше будем делать", - сказал Ринат Ахметов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.