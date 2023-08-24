Топ-урядовцю та колишньому замміністра економіки оголосили підозри

Зазначається, що розслідування стосується зловживань на понад 62 млн грн під час закупівлі гуманітарної допомоги. Йдеться про два епізоди.

У першому випадку слідчі вказують про закупівлі продуктів коштом "Укрзалізниці" для населення восьми областей і міста Києва. Вони нібито проводилися за цінами, що були у 2-3 рази вище ринкових. При цьому закупівлі робилися у польської фірми, але проводили їх через посередника. Внаслідок реалізації схеми з березня по серпень 2022 року "УЗ" зазнала збитків на 28,8 млн гривень.

За версією слідства, схему організував перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. Цю посаду з 2021 року займає Тарас Висоцький.

У другому епізоді йдеться про закупівлі продуктів у іноземного виробника з Туреччини у той же період. Слідство вказує, що закупівлі проводилися за участю Висоцького. Завдяки залученню до схеми підконтрольних фірм, ціни завищували. При цьому правоохоронці стверджують, що до реалізації оборудки був залучений також ексзаступник міністра економіки. У цьому випадку "Укрзалізниці" було заподіяно збитків на 33,7 млн гривень.

Нагадаємо, за даними слідства, у квітні 2022 року заступник голови Сумської ОВА Олег Клемечуков спільно з т.в.о. начальником Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА Олегом Чунаєвим організували схему розкрадання коштів, виділених Сумській області урядом на відновлення знищеної інфраструктури.

Чиновники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п'ятьма афілійованими комерційними структурами. При цьому ділки свідомо внесли до кошторису ціни на будматеріали, які у 2-3 рази перевищували ринкові.

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