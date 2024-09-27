ua en ru
Пт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У першому півріччі 2024 року ДТЕК Енерго отримав 1,5 млрд грн збитку через руйнування після обстрілів

П'ятниця 27 вересня 2024 20:55
UA EN RU
У першому півріччі 2024 року ДТЕК Енерго отримав 1,5 млрд грн збитку через руйнування після обстрілів Фото: ДТЕК Енерго отримав 1,5 млрд грн збитку через руйнування після обстрілів (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

За підсумками першого півріччя 2024 року компанія ДТЕК Енерго отримала понад 1,5 млрд грн збитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансову звітність компанії за відповідний період.

Ключовий фактор – зниження обсягів генерації електроенергії через обстріли ворога теплоелектростанцій компанії.

"Лише у березні – червні було здійснено сім масованих атак на ТЕС ДТЕК Енерго. В їх результаті зруйновано або пошкоджено 90% теплової генерації компанії. Для відновлення цих потужностей необхідно 14-16 млрд грн ($350-400 млн). Це завдані збитки по обладнанню і вартість проведення ремонтних робіт", - зазначили у компанії.

В ДТЕК Енерго наголосили, що попри несприятливе фінансове становище, компанія продовжує спрямовувати усі наявні ресурси у якнайшвидше відновлення потужностей теплової генерації, у видобуток вугілля, необхідний для її надійної роботи, в підготовку до опалювального сезону.

Там зазначили, що у першому півріччі цього року інвестиції компанії у відновлення ТЕС склали понад 1,4 млрд грн, в український вуглевидобуток – 4 млрд грн. Завдяки цьому у січні – червні цього року шахтарям вдалося ввести в роботу 10 нових лав. План на поточний рік – 26 лав. Загалом інвестиції компанії у відновлення ТЕС і роботу шахт цьогоріч очікуються на рівні понад 11 млрд грн.

В компанії також підкреслили, що виконують свої зобов’язання перед державою, попри війну забезпечуючи робочі місця для економіки та продовжуючи своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам. За підсумками першого півріччя 2024 р. ДТЕК Енерго сплатив майже 9,3 млрд грн податків. Це на 62% більше, ніж за аналогічний період 2023 р. (5,7 млрд грн).

В ДТЕК Енерго запевнили, що в умовах війни та атак по енергетиці ТЕС, шахти та машинобудівні підприємства ДТЕК Енерго продовжують підтримувати надійність української енергосистеми та посилено готуються до майбутнього опалювального сезону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Трамп зробив заяву про війну в Україні після зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про війну в Україні після зустрічі із Зеленським
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським