В первом полугодии 2024 года ДТЭК Энерго получил 1,5 млрд грн ущерба из-за разрушений после обстрелов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовую отчетность компании за соответствующий период.

Ключевой фактор - снижение объемов генерации электроэнергии из-за обстрелов врага теплоэлектростанций компании.

"Только в марте - июне было совершено семь массированных атак на ТЭС ДТЭК Энерго. В их результате разрушены или повреждены 90% тепловой генерации компании", - отметили в компании.

В ДТЭК Энерго подчеркнули, что, несмотря на неблагоприятное финансовое положение, компания продолжает направлять все имеющиеся ресурсы в скорейшее восстановление мощностей тепловой генерации, в добычу угля, необходимое для ее надежной работы, в подготовку к отопительному сезону.

Там отметили, что в первом полугодии этого года инвестиции компании в восстановление ТЭС составили более 1,4 млрд грн, в украинскую угледобычу - 4 млрд грн. Благодаря этому в январе-июне этого года шахтерам удалось ввести в работу 10 новых рядов. План на текущий год - 26 лав. В целом инвестиции компании в восстановление ТЭС и работу шахт ожидаются на уровне более 11 млрд грн.

В компании также подчеркнули, что выполняют свои обязательства перед государством, несмотря на войну, обеспечивая рабочие места для экономики и продолжая своевременно выплачивать заработную плату работникам.

По итогам первого полугодия 2024 г. ДТЭК Энерго уплатил почти 9,3 млрд грн налогов. Это на 62% больше, чем за аналогичный период в 2023 г. (5,7 млрд грн).

В ДТЭК Энерго заверили, что в условиях войны и атак по энергетике ТЭС, шахты и машиностроительные предприятия ДТЭК Энерго продолжают поддерживать надежность украинской энергосистемы и усиленно готовятся к предстоящему отопительному сезону.