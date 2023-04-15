У першому кварталі заготівля металобрухту в Україні скоротилась на 60%

Внутрішні постачання брухту на металургійні комбінати знизились на 60,8%, до 207,7 тис. тонн. Запаси брухту на металургійних комбінатах скоротились до грудневого показника, склавши 10-15 тис. тонн на початок квітня.

Водночас експорт металобрухту в січні-березні збільшився в 5,7 разів, до 40,3 тис тонн.

Експорт металобрухту в січні-березні-2023 здійснювався до країн ЄС: Польщі (96,65%), Нідерландів (1,31%) і Словаччини (0,95%).

Нагадаємо, раніше президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков констатував, що металобрухт вивозять через Євросоюз, де діє пільгове експортне мито в розмірі 3 євро, і вже звідти сировину перенаправляють до реальних клієнтів.

Голова "Укрметалургпрому" закликав тимчасово заборонити експорт брухту чорних металів для забезпечення метпідприємств стратегічно важливою сировиною в умовах війни, що триває.