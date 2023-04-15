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У першому кварталі заготівля металобрухту в Україні скоротилась на 60%

Фото: у першому кварталі заготівля металобрухту в Україні скоротилась на 60% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

У першому кварталі 2023 року заготівля металобрухту в Україні скоротилась на 60% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 222,6 тисяч тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані асоціації УАВтормет в Facebook.

Внутрішні постачання брухту на металургійні комбінати знизились на 60,8%, до 207,7 тис. тонн. Запаси брухту на металургійних комбінатах скоротились до грудневого показника, склавши 10-15 тис. тонн на початок квітня.

Водночас експорт металобрухту в січні-березні збільшився в 5,7 разів, до 40,3 тис тонн.

Експорт металобрухту в січні-березні-2023 здійснювався до країн ЄС: Польщі (96,65%), Нідерландів (1,31%) і Словаччини (0,95%).

Нагадаємо, раніше президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков констатував, що металобрухт вивозять через Євросоюз, де діє пільгове експортне мито в розмірі 3 євро, і вже звідти сировину перенаправляють до реальних клієнтів.

Голова "Укрметалургпрому" закликав тимчасово заборонити експорт брухту чорних металів для забезпечення метпідприємств стратегічно важливою сировиною в умовах війни, що триває.

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експорт металобрухту