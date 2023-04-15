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В первом квартале заготовка металлолома в Украине сократилась на 60%

Фото: в первом квартале заготовка металлолома в Украине сократилась на 60% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В первом квартале 2023 года заготовка металлолома в Украине сократилась на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 222,6 тысячи тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ассоциации УАВтормет в Facebook .

Внутренние поставки металлолома на металлургические комбинаты снизились на 60,8%, до 207,7 тыс. тонн. Запасы металлолома на металлургических комбинатах сократились до декабрьского показателя, составив 10-15 тыс. тонн на начало апреля.

В то же время экспорт металлолома в январе-марте увеличился в 5,7 раза, до 40,3 тыс тонн.

Экспорт металлолома в январе-марте-2023 осуществлялся в страны ЕС: Польшу (96,65%), Нидерланды (1,31%) и Словакию (0,95%).

Напомним, ранее президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков констатировал, что металлолом вывозят через Евросоюз, где действует льготная экспортная пошлина в размере 3 евро, и уже оттуда сырье перенаправляется к реальным клиентам.

Глава "Укрметаллургпрома" призвал временно запретить экспорт лома черных металлов для обеспечения метпредприятий стратегически важным сырьем в условиях продолжающейся войны.

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экспорт металлолома