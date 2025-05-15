У першому кварталі 2025 року ДТЕК Нафтогаз сплатив 2,3 млрд гривень податків

"ДТЕК Нафтогаз увійшов до "Клубу білого бізнесу" - ініціативи Державної податкової служби України, що об’єднує компанії, які добровільно дотримуються принципів прозорості, відкритості та сумлінної сплати податків. Це підтверджує високий рівень податкової дисципліни компанії і прозорості бізнесу. За перший квартал цього року ДТЕК Нафтогаз сплатив до державного бюджету більше 2,3 млрд грн податків і обов’язкових платежів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що з 2,3 млрд грн податків 123,7 млн грн було спрямовано до місцевих бюджетів Полтавської області, де компанія веде свою операційну діяльність.

"В умовах економічної нестабільності важливо, щоб бізнес залишався надійним партнером держави та громад. Ми впевнені, що відповідальна сплата податків — це не лише обов’язок, а й внесок у майбутнє країни", - підкреслив генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.

Раніше компанію ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим платником податків серед українських компаній.