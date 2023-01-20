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Першого президента Казахстану Назарбаєва госпіталізували

Фото: перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Казахстані повідомляють про госпіталізацію першого президента країни Нурсултана Назарбаєва. Екс-лідер переніс операцію на серці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KazTag.

За даними джерел, Назарбаєва госпіталізували до однієї з клінік Астани, де йому проводять комплексне обстеження серця. Медики зазначають, що можлива операція.

Водночас, за інформацією інших ЗМІ, Назарбаєва готують до планової операції.

Оновлено

Пізніше прес-секретар колишнього президента Казахстану Айдос Укібай підтвердив, що Назарбаєв переніс операцію на серці.

"Операція пройшла успішно. Загрози життю першого президента немає. Нині він перебуває під наглядом. Операція проходила у Національному науковому кардіохірургічному центрі", - зазначив він.

Варто зазначити, що Нурсултан Назарбаєв очолював Казахстан протягом 30 років. У 2019 році він пішов з посади, а пост президента зайняв Касим-Жомарт Токаєв.

Нагадаємо, нещодавно Конституційний суд Казахстану скасував закон про "отця нації", таким чином позбавивши Назарбаєва імунітету та низки привілеїв.

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КазахстанНазарбаев