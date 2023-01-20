Первого президента Казахстана Назарбаева госпитализировали

По данным источников, Назарбаев был госпитализирован в одну из клиник Астаны, где ему проводят комплексное обследование сердца. Медики отмечают, что возможна операция.

В то же время, по информации других СМИ, Назарбаева готовят к плановой операции.

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Позже пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Айдос Укибай подтвердил, что Назарбаев перенес операцию на сердце.

"Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре", - отметил он.

Следует отметить, что Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан в течение 30 лет. В 2019 году он ушел с должности, а пост президента занял Касим-Жомарт Токаев.

Напомним, недавно Конституционный суд Казахстана отменил закон об "отце нации", таким образом лишив Назарбаева иммунитета и ряда привилегий.

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