У Британії вперше запустили космічну місію

Компанія Virgin Orbit провела перший в історії запуск космічного апарату на орбіту з Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Модифікований літак "Боїнг-747" незадовго до півночі Гринвічем злетів з аеропорту Ньюкі в Корнуоллі з ракетою-носієм на борту, яка має вивести на орбіту 9 супутників.

Якщо все піде за планом, цей перший запуск із британської території стане важливою віхою у розвитку космічної індустрії країни.

Приблизно через годину після зльоту на висоті 10,5 км над Атлантичним океаном неподалік узбережжя ірландських графств Корк і Керрі буде випущена ракета LauncherOne, яка за 10 хвилин виведе цивільні та військові супутники переважно британського виробництва на низьку навколоземну орбіту (5).

Передбачається, що цей старт стане п'ятим успішним запуском Virgin Orbit: попередні відбулися з січня 2021 по липень 2022 з космопорту в пустелі Мохаве (штат Каліфорнія).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на квиток для польоту із компанією Virgin Galactic становлять 450 тисяч доларів. При цьому третину цієї суми потрібно внести відразу авансом.

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