Перший випадок співпраці. Швеція доєднається до патрульної місії НАТО у Балтійському морі

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на брифінгу повідомив, що Швеція відрядить три судна свого флоту та спостережний літак для участі у патрульній операції НАТО у Балтійському морі, завданням якої буде нагляд за підводною критичною інфраструктурою.

"Ці військові кораблі передаються під командування НАТО і будуть використовуватися для створення кращих умов для розуміння морської ситуації у Балтійському морі. Це значний і важливий внесок Швеції… та перший випадок, коли Швеція як союзник надає свої збройні сили для заходів НАТО зі стримування й оборони безпосередньо біля наших кордонів", - зазначив він.