Первый случай сотрудничества. Швеция присоединится к патрульной миссии НАТО в Балтийском море

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на брифинге сообщил, что Швеция отправит три судна своего флота и наблюдательный самолет для участия в патрульной операции НАТО в Балтийском море, задачей которой будет надзор за подводной критической инфраструктурой.

"Эти военные корабли передаются под командование НАТО и будут использоваться для создания лучших условий для понимания морской ситуации в Балтийском море. Это значительный и важный вклад Швеции... и первый случай, когда Швеция как союзник предоставляет свои вооруженные силы для мероприятий НАТО по сдерживанию и обороне непосредственно у наших границ", - отметил он.