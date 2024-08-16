Перший випадок у Європі після оголошення ВООЗ про спалах: у Швеції виявили віспу мавп

У Швеції виявили перший випадок захворювання заразним вірусом віспи мавп (mpox). Це сталось після того, як ВООЗ було прийнято рішення оголосити спалах даної хвороби надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я всього світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
"Тепер у нас є підтвердження, що у Швеції є один випадок серйознішого типу mpox, який називається Clade 1", - заявив шведський міністр охорони здоров'я і соціальних справ Якоб Форсмед на пресконференції.
У Стокгольмі наголосили, що зараження пацієнта новим штамом вірусу відбулося в Африці. Зараз він перебуває під наглядом медиків і проходить лікування. Агентство громадської охорони здоров'я країни заявило, що Швеція готова безпечно діагностувати, ізолювати і лікувати людей з mpox.
За даними шведського агентства громадської охорони здоров'я, новий штам Clade 1, небезпечніший, що пов'язане із "вищим зростанням тяжкості перебігу захворювання і вищою смертністю".
Як зазначає видання, mpox здебільшого передається через близький тілесний контакт, а також під час розмови або дихання поруч з іншою людиною. Він викликає характерний грудкуватий висип із гнійними ураженнями, лихоманку, біль і ломоту та особливо небезпечний для вагітних жінок.
Нагадаємо, вчора повідомлялось, що ВООЗ було прийнято рішення оголосити спалах вірусу віспи мавп в Демократичній Республіці Конго (ДРК) та інших країнах Африки надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я всього світу.
Раніше ми розповідали про те, що ВООЗ закликала світ готуватися до нової хвороби X.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.