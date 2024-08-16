Первый случай в Евпропе после объявления ВОЗ о вспышке: в Швеции обнаружили оспу обезьян

"Теперь у нас есть подтверждение, что в Швеции есть один случай более серьезного типа mpox, который называется Clade 1", - заявил шведский министр здравоохранения и социальных дел Якоб Форсмед на пресс-конференции.

В Стокгольме отметили, что заражение пациента новым штаммом вируса произошло в Африке. Сейчас он находится под наблюдением медиков и проходит лечение. Агентство общественного здравоохранения страны заявило, что Швеция готова безопасно диагностировать, изолировать и лечить людей с mpox.

По данным шведского агентства общественного здравоохранения, новый штамм Clade 1, более опасный, что связано с "высшим ростом тяжести заболевания и более высокой смертностью".

Как отмечает издание, mpox в большинстве своем передается через близкий телесный контакт, а также во время разговора или дыхания рядом с другим человеком. Он вызывает характерную комковатую сыпь с гнойными поражениями, лихорадку, боль и ломоту и особенно опасный для беременных женщин.