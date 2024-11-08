UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Перший успіх Максимова: "Ворскла" здолала "Чорноморець" у відкритті туру УПЛ

Фото: "Чорноморець" – "Ворскла" (ФК "Ворскла")
Автор: Андрій Костенко

Полтавська "Ворскла" мінімально переграла одеський "Чорноморець" у першому матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Чорноморець" – "Ворскла" – 0:1

Гол: Ндукве, 79

"Чорноморець", що посідав 11-ту сходинку в чемпіонаті УПЛ, дома грав з 13-ю командою ліги – "Ворсклою". Суперників у турнірній таблиці розділяли всього два очки.

Полтавці, яких нещодавно знову очолив Юрій Максимов, прагнули порадувати тренера першою перемогою. Тому не дивно, що, навіть виступаючи в гостях, вони намагалися діяти першим номером. Достатньо сказати, що перший удар по воротам господарів ворскляни нанесли вже на 2-й хвилині. Бив Крупський, але вистрелив вище.

Гості й у подальшому були більш активними, й мали до перерви два напівмоменти – ворота Рудька атакували Ковталюк і Крупський. Одесити в перші 45 хвилин гольових моментів не створили, хоча не можна сказати, що Ісенко відпочивав. Загалом гра проходила між штрафними майданчиками в постійній боротьбі.

Після перерви характер протистояння не змінився. Відносно рівна боротьба з трохи більшим загостренням від полтавців. Вони потроху нагнітали, поки кількість не перейшла таки в якість. На 76-й хвилині підопічні Максимова організували затяжну масовану атаку. Було декілька спроб пробити, поки м'яч не потрапив до Ндукве, який краще за всіх зорієнтувався у воротарському та проштовхнув його в сітку.

Забивши гравці "Ворскли" трохи заспокоїлись. Натомість рятуватись побігли одесити. Команда в сезоні неодноразово забивала на останніх хвилинах. Але не цього разу.

Перша перемога під орудою нового наставника дозволила "Ворсклі" набрати 13 очок та, хай і тимчасово, але потрапити в топ-10. "Чорноморець", який балів не набрав, опустився на 12-ту сходинку. 

Раніше "Динамо", "Шахтар" та інші учасники чвертьфіналу Кубка України дізналися суперників після жеребкування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВорсклаУПЛФутболЧерноморец