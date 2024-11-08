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Первый успех Максимова: "Ворскла" одолела "Черноморец" в открытии тура УПЛ

Фото: "Черноморец" – "Ворскла" (ФК "Ворскла")
Автор: Андрей Костенко

Полтавская "Ворскла" минимально обыграла одесский "Черноморец" в первом матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Черноморец" – "Ворскла" – 0:1

Гол: Ндукве, 79

"Черноморец", занимавший 11-ю строчку в чемпионате УПЛ, дома играл с 13-й командой лиги - "Ворсклой". Соперников в турнирной таблице разделяло всего два очка.

Полтавчане, которых недавно снова возглавил Юрий Максимов, стремились порадовать тренера первой победой. Поэтому не удивительно, что даже выступая в гостях, они пытались действовать первым номером. Достаточно сказать, что первый удар по воротам хозяев ворскляне нанесли уже на 2-й минуте. Бил Крупский, но выстрелил выше.

Гости и в дальнейшем были активнее, и имели до перерыва два полумомента – ворота Рудько атаковали Ковталюк и Крупский. Одесситы в первые 45 минут голевых моментов не создали, хотя нельзя сказать, что Исенко отдыхал. В целом, игра проходила между штрафными площадками в постоянной борьбе.

После перерыва характер противостояния не изменился. Относительно равная борьба с несколько большим обострением от полтавчан. Они понемногу нагнетали, пока количество не перешло в качество. На 76-й минуте подопечные Максимова организовали затяжную массированную атаку. Было несколько попыток пробить, пока мяч не попал к Ндукве, который лучше всех сориентировался во вратарской и протолкнул его в сетку.

Забив игроки "Ворсклы" немного успокоились. Вместо этого спасаться побежали одесситы. Команда в сезоне неоднократно забивала на последних минутах. Но не в этот раз.

Первая победа под руководством нового наставника позволила "Ворскле" набрать 13 очков и, пусть и временно, но попасть в топ-10. "Черноморец", который баллов не набрал, опустился на 12-ю строчку. 

Ранее "Динамо", "Шахтер" и другие участники четвертьфинала Кубка Украины узнали соперников после жеребьевки.

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