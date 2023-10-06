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Перший сніг та заморозки. Синоптик попередила про негоду у вихідні

Фото: Перший сніг та заморозки. Синоптик попередила про негоду у вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, у вихідні, з 7 по 8 жовтня, очікується погіршення погоди. Місцями можливі заморозки, а в Карпатах - перший сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

7 жовтня 

Північну частину України, а також Волинь, Рівненську й Харківські області торкнеться атмосферний тиск. Внаслідок цього збільшиться хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі. 

На решті території України очікується суха повітряна маса. Втім, вітер очікується сильним та рвучким. 

Температура становитиме +14+18 градусів, а на півдні - і +18+23 градуси.

8 жовтня 

Холодний фронт проходитиме через Україну із північного заходу на південний схід й протягом доби зачепить всі регіони. 

"Тому в неділю йтиме дощ, часом навіть сильний дощ. Південно-західний вітер переходитиме на північно-західний, зі штормовими поривами", - пише Діденко. 

Температура на сході знизиться і становитиме вдень +9 - +14 градусів, а на півдні затримається тепліша погода на кілька градусів. 

В ніч на понеділок ймовірні заморозки. В Карпатах передбачається мокрий сніг. 

Фото: перший сніг та заморозки. Синоптик попередила про негоду у вихідні (facebook.com/tala.didenko)

Київ

В суботу, 7 жовтня, очікується хмарна погода з локальним невеликим дощем та сильним південно-західним вітром. Температура становитиме близько +17 градусів. 

В неділю, 8-го жовтня, вночі й вранці передбачається сильний дощ. Вдень опади припиняться, втім, буде сильний вітер. Похолоднішає до +12+13 градусів.

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