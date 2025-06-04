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Перший ШІ-сервіс у "Дії": Федоров розповів, що це буде

Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Штучний інтелект стане частиною цифрових послуг для громадян і вже невдовзі спростить отримання популярних документів. У "Дії" запустили тестування першого ШІ-сервісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

За даними Федорова, на першому етапі ШІ-асистент відповідатиме на запитання користувачів, далі супроводжуватиме людину в процесі отримання держпослуг, надсилатиме довідки, а в майбутньому вестиме по всьому процесу отримання послуги.

За словами міністра, разом з асистентом запуститься й перша послуга в ньому - довідка про доходи.

"У нашій команді штучний інтелект став частиною щоденних процесів - 70% нормативно-правових актів юристи аналізують за допомогою ШІ. І це лише один із кейсів оптимізації роботи", - додав Федоров.

Водночас міністр пояснив, що не хоче впроваджувати ШІ тільки тому, що це сучасно.

"Ми хочемо розв’язувати конкретні проблеми людей, - зауважив Федоров. 

ШІ у "Дії"

Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що на порталі "Дія" зʼявиться штучний інтелект. За попередніми даними він допомагатиме знаходити послуги, довідки та в перспективі навіть спілкуватиметься голосом.

Детальніше про те, що наразі відомо про цифрового агента в "Дії", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, днями Федоров розповідав, яка основна задача буде покладена на ШІ-асистента.

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