Перший ШІ-сервіс у "Дії": Федоров розповів, що це буде

За даними Федорова, на першому етапі ШІ-асистент відповідатиме на запитання користувачів, далі супроводжуватиме людину в процесі отримання держпослуг, надсилатиме довідки, а в майбутньому вестиме по всьому процесу отримання послуги.

За словами міністра, разом з асистентом запуститься й перша послуга в ньому - довідка про доходи.

"У нашій команді штучний інтелект став частиною щоденних процесів - 70% нормативно-правових актів юристи аналізують за допомогою ШІ. І це лише один із кейсів оптимізації роботи", - додав Федоров.

Водночас міністр пояснив, що не хоче впроваджувати ШІ тільки тому, що це сучасно.

"Ми хочемо розв’язувати конкретні проблеми людей, - зауважив Федоров.