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"Перший рівень небезпеки". Яка негода насувається на Київську область просто зараз

Вівторок 13 травня 2025 15:22
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"Перший рівень небезпеки". Яка негода насувається на Київську область просто зараз На Київську область просто зараз насувається негода (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попереджають мешканців і гостей Київської області про різке погіршення погодних умов. Негода може накрити столичний регіон вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Що саме насувається на Київську область

В УкрГМЦ громадян попередили про небезпечні метеорологічні явища в Київській області.

Наголошується, що вже найближчим часом (у найближчу годину) мешканців регіону може "накрити" гроза.

Уточнюється, що попередження діє "зі збереженням до кінця дня 13 травня".

"І рівень небезпечності, жовтий", - додали синоптики.

&quot;Перший рівень небезпеки&quot;. Яка негода насувається на Київську область просто заразПублікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом температура повітря очікується:

  • по області - 10-15 градусів тепла;
  • у Києві - 13-15 градусів вище нуля.

&quot;Перший рівень небезпеки&quot;. Яка негода насувається на Київську область просто заразПрогноз погоди на сьогодні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Якої погоди чекати в Києві та області завтра

Впродовж завтрашнього дня (середи, 14 травня) погода у Києві та області очікується з мінливою хмарністю та невеликим дощем (вночі - місцями).

Вітер - західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області - вночі 2-7°C, вдень 12-17°C;
  • у Києві - вночі 4-6°C, а вдень 14-16°C.

&quot;Перший рівень небезпеки&quot;. Яка негода насувається на Київську область просто заразПрогноз погоди на завтра, 14 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому травень приніс в Україну похолодання та що буде з погодою в Україні до кінця тижня.

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