"Перший рівень небезпеки". Яка негода насувається на Київську область просто зараз
Синоптики попереджають мешканців і гостей Київської області про різке погіршення погодних умов. Негода може накрити столичний регіон вже найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Що саме насувається на Київську область
В УкрГМЦ громадян попередили про небезпечні метеорологічні явища в Київській області.
Наголошується, що вже найближчим часом (у найближчу годину) мешканців регіону може "накрити" гроза.
Уточнюється, що попередження діє "зі збереженням до кінця дня 13 травня".
"І рівень небезпечності, жовтий", - додали синоптики.
Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом температура повітря очікується:
- по області - 10-15 градусів тепла;
- у Києві - 13-15 градусів вище нуля.
Прогноз погоди на сьогодні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Якої погоди чекати в Києві та області завтра
Впродовж завтрашнього дня (середи, 14 травня) погода у Києві та області очікується з мінливою хмарністю та невеликим дощем (вночі - місцями).
Вітер - західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області - вночі 2-7°C, вдень 12-17°C;
- у Києві - вночі 4-6°C, а вдень 14-16°C.
Прогноз погоди на завтра, 14 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
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