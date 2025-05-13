"Перший рівень небезпеки". Яка негода насувається на Київську область просто зараз

Синоптики попереджають мешканців і гостей Київської області про різке погіршення погодних умов. Негода може накрити столичний регіон вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Впродовж завтрашнього дня (середи, 14 травня) погода у Києві та області очікується з мінливою хмарністю та невеликим дощем (вночі - місцями).

Уточнюється, що попередження діє "зі збереженням до кінця дня 13 травня".

Наголошується, що вже найближчим часом (у найближчу годину) мешканців регіону може "накрити" гроза.

В УкрГМЦ громадян попередили про небезпечні метеорологічні явища в Київській області.

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