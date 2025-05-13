"Первый уровень опасности". Какая непогода надвигается на Киевскую область прямо сейчас

На Киевскую область прямо сейчас надвигается непогода (фото: Getty Images)

Синоптики предупреждают жителей и гостей Киевской области о резком ухудшении погодных условий. Непогода может накрыть столичный регион уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.