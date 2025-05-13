"Первый уровень опасности". Какая непогода надвигается на Киевскую область прямо сейчас
Синоптики предупреждают жителей и гостей Киевской области о резком ухудшении погодных условий. Непогода может накрыть столичный регион уже в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Что именно надвигается на Киевскую область
В УкрГМЦ граждан предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.
Отмечается, что уже в ближайшее время (в ближайший час) жителей региона может "накрыть" гроза.
Уточняется, что предупреждение действует "с сохранением до конца дня 13 мая".
"І уровень опасности, желтый", - добавили синоптики.
Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Тем временем температура воздуха ожидается:
- по области - 10-15 градусов тепла;
- в Киеве - 13-15 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на сегодня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Какой погоды ждать в Киеве и области завтра
В течение завтрашнего дня (среды, 14 мая) погода в Киеве и области ожидается с переменной облачностью и небольшим дождем (ночью - местами).
Ветер - западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области - ночью 2-7°C, днем 12-17°C;
- в Киеве - ночью 4-6°C, а днем 14-16°C.
Прогноз погоды на завтра, 14 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
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