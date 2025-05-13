ua en ru
Вт, 13 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Первый уровень опасности". Какая непогода надвигается на Киевскую область прямо сейчас

Вторник 13 мая 2025 15:22
UA EN RU
"Первый уровень опасности". Какая непогода надвигается на Киевскую область прямо сейчас На Киевскую область прямо сейчас надвигается непогода (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупреждают жителей и гостей Киевской области о резком ухудшении погодных условий. Непогода может накрыть столичный регион уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Что именно надвигается на Киевскую область

В УкрГМЦ граждан предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.

Отмечается, что уже в ближайшее время (в ближайший час) жителей региона может "накрыть" гроза.

Уточняется, что предупреждение действует "с сохранением до конца дня 13 мая".

"І уровень опасности, желтый", - добавили синоптики.

&quot;Первый уровень опасности&quot;. Какая непогода надвигается на Киевскую область прямо сейчасПубликация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тем временем температура воздуха ожидается:

  • по области - 10-15 градусов тепла;
  • в Киеве - 13-15 градусов выше нуля.

&quot;Первый уровень опасности&quot;. Какая непогода надвигается на Киевскую область прямо сейчасПрогноз погоды на сегодня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какой погоды ждать в Киеве и области завтра

В течение завтрашнего дня (среды, 14 мая) погода в Киеве и области ожидается с переменной облачностью и небольшим дождем (ночью - местами).

Ветер - западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области - ночью 2-7°C, днем 12-17°C;
  • в Киеве - ночью 4-6°C, а днем 14-16°C.

&quot;Первый уровень опасности&quot;. Какая непогода надвигается на Киевскую область прямо сейчасПрогноз погоды на завтра, 14 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему май принес в Украину похолодание и что будет с погодой в Украине до конца недели.

Читайте также о "погодных итогах" первой декады последнего месяца весны и какие культуры не выдержали майских заморозков в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевская область Гидрометцентр Погода в Киеве
NEWS
В Стамбуле Зеленский готов только к прямому разговору с Путиным, - Подоляк
В Стамбуле Зеленский готов только к прямому разговору с Путиным, - Подоляк
DAILY
Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют