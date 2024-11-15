Перший рекрутинговий центр 67-ї бригади ЗСУ розпочав свою роботу: що відомо

Зазначається, що цей центр є важливим кроком для зміцнення обороноздатності країни. Він створить платформу для професійного підходу до мобілізації та підтримки потреб військовослужбовців.

Серед особливостей центру можна виділити:

Зручність для добровольців

Центр працює як альтернатива традиційним військкоматам, дозволяючи охочим самостійно вибирати підрозділ відповідно до своїх навичок і бажань.

Підтримка родин військових

На другому поверсі функціонує патронатна служба "Незламні крила", яка допомагатиме сім'ям військовослужбовців та пораненим бійцям.

Оснащення та співпраця

Центр взаємодіятиме з реабілітаційним центром NextStep Ukraine Lviv та надаватиме бригаді необхідне забезпечення: від техніки до організації заходів для дітей військових.

Повідомляється, що центр відкрили за сприяння обласної програми "Безпечна Львівщина", яка виділила 15 мільйонів гривень на підтримку 67-ї бригади у 2024 році.

Командир бригади підполковник Олександр Поляєв подякував усім, хто долучився до створення центру.

"Це черговий доказ єдності армії та народу. Перемога буде за нами, адже соборна та незалежна Україна - це наша мета", - наголосив він.

Раніше у Полтавському ТЦК пояснили відмінності рекрутингу від мобілізації.