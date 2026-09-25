Залужный переписал историю в Британии: посол получил особую награду (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в Facebook .

Во время торжественной церемонии в Mansion House, официальной резиденции Леди-мэра Сити Лондона, Валерий Залужный был официально принят в число Freemen of the City of London. Церемония состоялась с участием Леди-мэра Сити Лондона Дамы Сьюзен Лэнгли DBE.

Как отмечается, это еще одно свидетельство стратегического партнерства между Великобританией и Украиной и символом особого уровня украинско-британских отношений, сложившихся в годы российско-украинской войны.

"Выражаем искреннюю благодарность City of London Corporation и Леди-мэру Сити Лондона Даме Сьюзен Лэнгли за это признание, а также за крепкую дружбу и солидарность, которые Лондон продолжает демонстрировать Украине и ее народу", - говорится в сообщении.

Залужный получил Freedom of the City of London (фото: facebook.com/ukraine.in.uk)

Традиция Freedom of the City of London

Традиция Freedom of the City of London ведет начало в Средневековье - считается, что она возникла в 1237 году. Этот статус имеет особый символический контекст.

Валерий Залужный получает его, прежде всего, как Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, после службы в должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в период полномасштабной российской агрессии, а сегодня – как представитель Украины в отношениях с одним из ее ключевых союзников.