UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перший політ пілотованого космічного корабля від Boeing перенесли: названо причину

Фото: політ пілотованого космічного корабля від Boeing перенесли (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Перший політ пілотованого апарату Boeing Starliner перенесено з лютого на квітень 2023 року, оскільки компанія працює спільно з NASA над усуненням технічних проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Місія Starliner має доставити космонавтів на МКС. Новий апарат пройшов перші льотні випробування без екіпажу у травні, повторивши політ 2019 року, який було перервано через програмні збої.

Хоча Starliner успішно продемонстрував стикування з космічною станцією в травні, Boeing зіткнувся з низкою технічних проблем із космічним кораблем під час місії, над усуненням яких і працюють американські інженери перед першим пілотованим польотом.

За словами провідного інженера проекту, ретельне вивчення парашутів та програмного забезпечення Starliner – це дві найважчі проблеми, з якими стикаються інженери Boeing напередодні льотних випробувань з екіпажем.

Boeing розробив Starliner у рамках контракту з NASA з фіксованою ціною приблизно 4,2 мільярда доларів, укладеного в 2014 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
BoeingNASA