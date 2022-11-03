Первый полет пилотируемого космического корабля от Boeing перенесли: названа причина

Миссия Starliner должна доставить космонавтов на МКС. Новый аппарат прошел первые летные испытания без экипажа в мае, повторив полет 2019 года, который был прерван из-за программных сбоев.

Хотя Starliner успешно продемонстрировал стыковку с космической станцией в мае, Boeing столкнулся с рядом технических проблем с космическим кораблем во время миссии, над устранением которых и работают американские инженеры перед первым пилотируемым полетом.

По словам ведущего инженера проекта, тщательное изучение парашютов и программного обеспечения Starliner — это две самые трудоемкие проблемы, с которыми сталкиваются инженеры Boeing в преддверии летных испытаний с экипажем.

Boeing разработал Starliner в рамках контракта с NASA с фиксированной ценой примерно в 4,2 миллиарда долларов, заключенного в 2014 году.