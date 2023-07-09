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Перший після "Манчестер Сіті". Зінченко з "Арсеналом" перетнули захмарний фінансовий рубіж

Фото: Мартін Едегор і Олександр Зінченко разом вартують понад 130 млн євро (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорців

Орієнтований на навколофутбольні цифри німецький ресурс Transfermarkt визначив нову сумарну вартість провідних команд планети. Лондонський "Арсенал" став другим колективом, загальний цінник якого перетнув межу мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt.

Загальна вартість "канонірів" – 1,07 млрд євро. Лондонці лише на 120 мільйонів відстали від чемпіонів Англії з "Манчестер Сіті".

Найдорожчим виконавцем "Арсенала" залишається Букайо Сако. Ринкова вартість англійського вінгера склала 120 млн євро. До десятки найдорожчих підопічних Мікеля Артети потрапив і українець Олександр Зінченко. Цінник лідера збірної України – 42 млн у євровалюті.

До топ-10 найдорожчих команд потрапили ще чотири представники англійської Прем'єр-ліги – столичні "Челсі" та "Тоттенхем", а також "Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед". Натомість мадридський "Реал", французький ПСЖ і мюнхенська "Баварія" впритул наблизилися до позначки вартості на рівні мільярда євро.

Раніше "Борнмут" показав домашній варіант екіпірування на прийдешній сезон. Український центрбек Забарний із іншими гравцями чоловічої та жіночої команд потрапив на перші світлини та відео з новою формою. Технічним спонсором дорсетців залишилася британська фірма Umbro.

До слова, раніше Transfermarkt оновив цінники українських легіонерів у чемпіонаті Англії.

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