Первый после "Манчестер Сити". Зинченко с "Арсеналом" пересекли заоблачный финансовый рубеж

Общая стоимость "канониров" – 1,07 млрд евро. Лондонцы всего на 120 миллионов отстали от чемпионов Англии из "Манчестер Сити".

Самым дорогим исполнителем "Арсенала" остается Букайо Сако. Рыночная стоимость английского вингера составила 120 млн евро. В десятку самых дорогих подопечных Микеля Артеты попал и украинец Александр Зинченко. Ценник лидера сборной Украины – 42 млн в евровалюте.

В топ-10 самых дорогих команд попали еще четыре представителя английской Премьер-лиги – столичные "Челси" и "Тоттенхэм", а также "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Мадридский "Реал", французский ПСЖ и мюнхенская "Бавария" вплотную приблизились к отметке стоимости в миллиард евро.

Ранее "Борнмут" показал домашний вариант экипировки на грядущий сезон. Украинский центрбек Забарный с другими игроками мужской и женской команд попал на первые фотографии и видео с новой формой. Техническим спонсором дорсетцев осталась британская фирма Umbro.