У першій підземній школі Харкова провели пробні уроки (фото)

У Харкові провели пробні уроки у першій школі у місті, яку збудували під землею. Навчання там розпочнеться вже скоро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
"Провели пробний день у першій підземній школі Харкова. З наступного понеділка навчання в ній розпочнуть 620 дітей", - розповів міський голова.
Фото: пробні уроки провели у першій підземній школі Харкова (t.me/ihor_terekhov)
За його словами, у школі продовжується набір учнів на наступний навчальний рік.
Також Терехов додав, що у Харкові планується побудувати ще три такі підземні школи через велику кількість тих, хто хоче навчатися в очному форматі.
"Поки ми не отримаємо найсучасніших систем протиповітряної оборони, живі уроки віч-на-віч з учителем і однокласниками можливі тільки під землею", - заявив мер.
Нагадаємо, ще минулого року у Харкові облаштували школи у метро. Це було пов'язано з тим, що російські окупанти часто б'ють по місту і в наземних школах діти перебували б під постійною загрозою.
Навчання в таких школах почалося у вересні. У кабінетах зробили звукоізоляцію, освітлення і не тільки.
Більш детально про це - у матеріалі проекту РБК-Україна Styler.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.