У першій підземній школі Харкова провели пробні уроки (фото)

Школи у метро

Нагадаємо, ще минулого року у Харкові облаштували школи у метро. Це було пов'язано з тим, що російські окупанти часто б'ють по місту і в наземних школах діти перебували б під постійною загрозою.

Навчання в таких школах почалося у вересні. У кабінетах зробили звукоізоляцію, освітлення і не тільки.

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