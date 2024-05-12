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В первой подземной школе Харькова провели пробные уроки (фото)

Фото: в подземной школе Харькова провели пробные уроки (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Иван Носальский

В Харькове провели пробные уроки в первой школе в городе, которую построили под землей. Учеба там начнется уже скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Провели пробный день в первой подземной школе Харькова. Со следующего понедельника к обучению в ней приступят 620 детей", - рассказал городской глава. 

 

Фото: пробные уроки провели в первой подземной школе Харькова (t.me/ihor_terekhov)

По его словам, в школе продолжается набор учеников на следующий учебный год. 

Также Терехов добавил, что в Харькове планируется построить еще три таких подземных школы из-за большого количества тех, кто хочет учиться в очном формате. 

"Пока мы не получим самых современных систем противовоздушной обороны, живые уроки лицом к лицу с учителем и одноклассниками возможны только под землей", - заявил мэр.

Школы в метро

Напомним, еще в прошлом году в Харькове обустроили школы в метро. Это было связано с тем, что российские оккупанты часто бьют по городу и в наземных школах дети бы находились под постоянной угрозой.

Учеба в таких школах началась в сентябре. В кабинетах сделали звукоизоляцию, освещение и не только.

Более детально об этом - в материале проекта РБК-Украина Styler.

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Игорь ТереховХарьковШколаДети