В первой подземной школе Харькова провели пробные уроки (фото)

"Провели пробный день в первой подземной школе Харькова. Со следующего понедельника к обучению в ней приступят 620 детей", - рассказал городской глава.

Фото: пробные уроки провели в первой подземной школе Харькова (t.me/ihor_terekhov)

По его словам, в школе продолжается набор учеников на следующий учебный год.

Также Терехов добавил, что в Харькове планируется построить еще три таких подземных школы из-за большого количества тех, кто хочет учиться в очном формате.

"Пока мы не получим самых современных систем противовоздушной обороны, живые уроки лицом к лицу с учителем и одноклассниками возможны только под землей", - заявил мэр.