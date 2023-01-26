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Перший патрульний катер для України передано для оснащення на SAFE Boats

Новость на русском →
США, Четвер 26 січня 2023 17:56
Перший патрульний катер для України передано для оснащення на SAFE Boats Фото: перший з восьми патрульних катерів для України вже проходить оснащення у США (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

У США завершують оснащення і підготовку першого патрульного катера Mark VI, призначеного для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NavalNews.

Корпус першого з восьми патрульних катерів MK VI, які готують для України, передано для оснащення компанії-виробнику човнів SAFE Boats. Це один із восьми катерів, які США передадуть Україні в першій партії. Загалом українська армія отримає 16 Mark VI, як це було анонсовано ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Вартість контракту становила 600 млн доларів. Їх сплатить США за програмою Foreign Military Sale. При цьому в публікації порту Такома вказують, що доставку здійснили раніше за визначений термін у цьому місяці", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що командувач ВМС ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа назвав цілі для українських ВМС: усе, що має прапор Російської Федерації.

Нагадаємо, миписали, що українські військові вразили російський катер на Дніпрі. З початку військового вторгнення Росії в Україну це вже 17 судно, якого ЗСУ позбавили російський флот.

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Патрульна служба ВМС України
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