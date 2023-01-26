Перший патрульний катер для України передано для оснащення на SAFE Boats

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NavalNews .

Корпус першого з восьми патрульних катерів MK VI, які готують для України, передано для оснащення компанії-виробнику човнів SAFE Boats. Це один із восьми катерів, які США передадуть Україні в першій партії. Загалом українська армія отримає 16 Mark VI, як це було анонсовано ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Вартість контракту становила 600 млн доларів. Їх сплатить США за програмою Foreign Military Sale. При цьому в публікації порту Такома вказують, що доставку здійснили раніше за визначений термін у цьому місяці", - йдеться у повідомленні.