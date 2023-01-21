Віце-адмірал Неїжпапа назвав цілі для ВМС: усе, що має прапор Російської Федерації

Для українських Військово-Морських Сил наразі є ціллю все, що має російський прапор. Не зважаючи на те, чи це катер, або фрегат.

Про це сказав командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в Facebook.

Він нагадав про те, як у березні в Генштабі РФ повідомили, що українські Військово-Морські Сили нібито "припинили своє існування", а вже наступного місяця флагман Чорноморського флоту країни-агресора крейсер "Москва" пішов на дно.

"Усе, що має прапор Російської Федерації - для Військово-Морських Сил ЗСУ зараз ціль. Неважливо чи це крейсер, катер, фрегат або підводний човен", - наголосив Неїжпапа.

Нагадаємо, нещодавно українські військові вразили російський катер на Дніпрі. З початку військового вторгнення Росії в Україну це вже 17 судно, якого ЗСУ позбавили російський флот.

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