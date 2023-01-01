В первой пятерке: елка несокрушимости попала в рейтинг лучших в мире

Фото: елка несокрушимости попала в рейтинг лучших в мире (GettyImages)

Главная елка Украины, которую, несмотря на российское вторжение, установили в Киеве на Софийской площади, попала в рейтинг лучших рождественских деревьев мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг BBC News.